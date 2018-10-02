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Beşiktaş golcü oyuncu Larin için kararını verdi! Devre arasında...

Beşiktaş istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen golcü oyuncu Clyle Larin'i devre arası transfer döneminde kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

02 Ekim 2018 Salı 14:06
Beşiktaş golcü oyuncu Larin için kararını verdi! Devre arasında...

Alvaro Negredo’nun sürpriz vedasından sonra forvet hattında belirsizliğe giren fakat Ryan Babel ve Vagner Love’un başarılı performansıyla bu probleme şimdilik çare bulan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cyle Larin’den de kendisini toplamasını bekliyor.

Sezona birinci forvet olarak başlayan ancak daha sonra yedeğe düşen Kanadalı golcüye şimdiye kadar yeteri kadar şans bulduğu hem yönetim ve hem de teknik heyet tarafından ifade edilirken, ilk devre sonuna kadar geçecek süreyi iyi değerlendirmesi için de uyarı yapılacak. Devre arası forvet takviyesi yapacak gibi çalışan Beşiktaş Yönetimi, bu transferin Cyle Larin’in performansına bağlı olduğunu da genç forvete bildirecek.

DEVRE ARASINDA KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK!

Vagner Love ve Ryan Babel’in gollerine devam etmesi halinde forvet transferini rafa kaldırma ihtimali bulunan siyah-beyazlı yönetimin, Cyle Larin’i yarım sezonluğuna kiralama seçeneğini de masada tuttuğu aktarıldı. Kanadalı oyuncunun devre arasına kadar beklentilerin altında kalması halinde düzenli oynaması için kiralanabileceği vurgulandı.

Bu arada yönetimin aynı uyarıları Mustafa Pektemek’e de yapacağı belirtildi. Pektemek ile de görüşecek olan siyah-beyazlılar, forvet hattında yaşanan forma rekabetine ortak olması konusunda tecrübeli golcüye destek verecek.

(Skorer)

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:06
  1. Beşiktaş
  2. Clyle Larin
  3. Süper Lig

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