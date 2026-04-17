Beşiktaş gol bombasını Polonya'da patlatıyor! Yeni golcü Pululu aslan payını kapmaya geliyor

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kolları sıvadı. Kartal, gözünü Polonya'ya dikti.

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Samsunspor'un konuğu olacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Siyah-Beyazlı ekip, yeni sezonda zirve mücadelesine ortak olmayı hedefliyor.

Son kez şampiyonluğa ulaştığı 2020-21 sezonundan bu yana Süper Lig'de zirve mücadelesinden uzak kalan Beşiktaş, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına başladı.

Fotomaç'ın haberine göre; Kartal, Jagiellonia Bialystok forması giyen 27 yaşındaki santrfor Afimico Pululu'yu transfer listesine dahil etti.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demokratik Kongolu golcünün Polonya ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor.

Golcü oyuncunun hem santrfor hem de kanat bölgelerinde oynayabilmesinin teknik heyet açısından artı olarak görüldüğü öne sürüldü. 27 yaşındaki golcü oyuncu 2023 yazında bedelsiz olarak Greuther Fürth'ten ayrılarak Jagiellonia Bialystok'a transfer olmuştu.

Bu sezon Polonya Ligi'nde 27 karşılaşmada görev alan golcü oyuncu, 11 kez ağları sallarken, 3 de gol pası verdi. Golcü oyuncu toplamda ise bu sezon 41 müsabakada görev alırken 17 gol 6 asiste imza attı.