0553 313 94 23

Beşiktaş, Gaziantep’e eksik gitti

Beşiktaş’ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.

13 Eylül 2019 Cuma 13:56
Beşiktaş, Gaziantep’e eksik gitti

Beşiktaş’ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.


Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 20.00’de Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugün saat 16.00’da Gaziantep’e hareket edecek siyah-beyazlı kafilede maçın kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş’ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın belirlediği listede şu isimler yer aldı:



"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil polisler kamerayla kaydedip ihbar etti, resmi polisler durdurup ceza yazdı
    1. Sivil polisler kamerayla kaydedip..
    2. Konyaspor Denizlispor maçı..
    3. Suudi Arabistan duyurdu! Umreye..
    4. Avcı 11’i belirledi! Lens kadroda yok
    5. Zor kullanılarak polis merkezine..
    6. Diyarbakır şehitleri ‘kahrolsun PKK’..
    7. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    8. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    9. Köylere iç göç yaşatan panayır: Pavli
    10. Xiaomi Mi 9 Lite ne zaman çıkıyor?
    11. Şehir Hastanesi çalışanları servis..
    12. Türkeli’de aşure dağıtımı
    13. Çay Sektörü Analiz Çalıştayı
    14. Mersin’de velinin okul saldırısı..
    15. Şehit Kansuva, şehit olmadan önce..
    16. Tatarlı Höyüğünde tarihi protokol
    17. Hakemlerden sağlıklı teşekkür
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    19. Bandırmaspor’un yeni göğüs sponsoru..
    20. İETT, HT 48 hattında otobüs ve sefer..
    21. Bomba iddia! Hakan Çalhanoğlu adım..
    22. Kaymakam Gürçam’dan başarılı..
    23. Ordu’da 188 kasa istavrite el konuldu
    24. Kuzey Çevre Otoyolu’nda feci kaza: 1..
    25. Nusaybin'de trafik kazası: Yaralılar var
    26. Milli badmintonculardan Balkan..
    27. Putu suyu indirmeye çalışırken 18 kişi..
    28. Hatay’da 15 kaçak göçmen yakalandı
    29. Nemrut Krater Gölü görenleri büyülüyor
    30. Yenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!