Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 1 Gaziantep FK skoruyla devam ediyor.
35' GOL! Bilal Toure topu ağlara gönderdi. Kaleci Zafer'in uzaklaştırmak için vurduğu top Bilal'e çarparak ağlara gitti.
35' Gökhan'ın ortasında Bilal zor pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci direk dibinden çıkardı.
31' Sarı Kart - Orkun Kökçü
30' Sarı Kart - Alexandru Maxim
28' Cerny'nin vuruşunu kaleci Zafer çıkardı.
23' Oyuncu Değişikliği: Cengiz Ünder - Milot Rashica
23' Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyuna devam edemeyecek.
21' Sol çaprazdan topla buluşan Orkun'un vuruşu yan ağlarda kaldı.
13' Orkun Kökçü'nün vuruşu barajdan döndü.
13' Beşiktaş ceza sahası yayı üstünden frikik kazandı.
10' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu Bilal'e gelmeden kaleci Zafer araya girerek kontrol etti.
7' GOL! Bayo, Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Karşı karşıya kalan Bayo, Ersin'i mağlup etti ve takımını öne geçirdi.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.
Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.