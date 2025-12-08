  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM
Spor

Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 1 Gaziantep FK skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Beşiktaş 1 - 1 Gaziantep FK

35' GOL! Bilal Toure topu ağlara gönderdi. Kaleci Zafer'in uzaklaştırmak için vurduğu top Bilal'e çarparak ağlara gitti.

35' Gökhan'ın ortasında Bilal zor pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci direk dibinden çıkardı.

31' Sarı Kart - Orkun Kökçü

30' Sarı Kart - Alexandru Maxim

28' Cerny'nin vuruşunu kaleci Zafer çıkardı.

23' Oyuncu Değişikliği: Cengiz Ünder - Milot Rashica

23' Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder oyuna devam edemeyecek.

21' Sol çaprazdan topla buluşan Orkun'un vuruşu yan ağlarda kaldı.

13' Orkun Kökçü'nün vuruşu barajdan döndü.

13' Beşiktaş ceza sahası yayı üstünden frikik kazandı.

10' Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topu Bilal'e gelmeden kaleci Zafer araya girerek kontrol etti.

7' GOL! Bayo, Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Karşı karşıya kalan Bayo, Ersin'i mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23