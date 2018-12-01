Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344. randevu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 343 maçın 121'ini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

- Lig maçları

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 120 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 127 gol attı.

Ligde geçen sezonki maçları ev sahibi ekipler kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-0, Galatasaray da Türk Telekom Stadı'nda 2-0 galip geldi.

- Son 28 lig maçında 6 kırmızı kart

Rekabetteki son 28 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 28 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 142 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 73, Galatasaray'dan ise 69 futbolcu sarı kart gördü.

- Penaltılar damga vuruyor

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 31 maçta hakemler toplam 13 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı.

- Son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle: