Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yola çıktı. Sergen Yalçın'un idaresindeki siyah-beyazlı ekip, derbi mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Beşiktaş kafilesi, derbi mücadelesinde karşılaşacağı Galatasaray maçı için stadyuma hareket etti.
Siyah-beyazlı ekip, teknik heyet ve futbolcularla birlikte konakladığı otelden ayrılarak karşılaşmanın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
Beşiktaşlı taraftarlar da takım otobüsünü otel çıkışında ve stat çevresinde karşılayarak futbolculara destek verdi.
Siyah-beyazlı ekip, derbi mücadelesinde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.