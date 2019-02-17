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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tarih belli oldu

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında 25 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

17 Şubat 2019 Pazar 11:43
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tarih belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı.

TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

Süper Lig'de 23. hafta programı şu şekilde:

23. Hafta programı

22 Şubat Cuma

20.30 Göztepe-Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

24 Şubat Pazar

13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:43
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  16. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı
  17. Süper Lig'de 23. hafta programı

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