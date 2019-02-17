Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tarih belli oldu
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında 25 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.17 Şubat 2019 Pazar 11:43
Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı.
TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'da oynanacak.
Süper Lig'de 23. hafta programı şu şekilde:
23. Hafta programı
22 Şubat Cuma
20.30 Göztepe-Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
24 Şubat Pazar
13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray-Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
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