Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tarih belli oldu Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında 25 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı. TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'da oynanacak. Süper Lig'de 23. hafta programı şu şekilde: 23. Hafta programı 22 Şubat Cuma 20.30 Göztepe-Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor 23 Şubat Cumartesi 13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor 24 Şubat Pazar 13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray-Akhisarspor 25 Şubat Pazartesi 21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

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