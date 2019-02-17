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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi oynanacak

Spor Toto Süper Lig’de 23 ve 24.

17 Şubat 2019 Pazar 11:50
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi oynanacak

Spor Toto Süper Lig’de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park’taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00’de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.


Spor Toto Süper Lig’de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00’de Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde:



23. HAFTA PROGRAMI


22 Şubat Cuma


20.30 Göztepe-Trabzonspor


20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor


23 Şubat Cumartesi


13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor


16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa


19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor


24 Şubat Pazar


13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor


16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor


19.00 Galatasaray-Akhisarspor


25 Şubat Pazartesi


21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe



24. HAFTA PROGRAMI


1 Mart Cuma


20.30 Antalyaspor-Ankaragücü


2 Mart Cumartesi


16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor


16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş


19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor


3 Mart Pazar


13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe


16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir


19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray


4 Mart Pazartesi


20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor


20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:50
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