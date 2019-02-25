Beşiktaş-Fenerbahçe Canlı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı son dakika ilk 11’ler

Süper lig 23. Hafta maçlarında son karşılaşması olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında son dakika heyecan dorukta. 39 puanla Süper Lig’in 3. Sırasında yer alan Beşiktaş, 24 puanla 16. Sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi son dakika 11’leri belli oldu.

Puan tablosundaki güncel durumu belirleyecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbi maçı için az bir zaman kaldı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesine dair bazı detaylar...

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Zajc, Moses, Soldado

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam 349. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Lig maçları istatistikleri

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.

Beşiktaş son 23 maçta 4 kez kazanabildi

Beşiktaş, konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 23 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig puan durumu