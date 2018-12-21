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Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü birden geliyor

Ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş, eski yıldızlarına gözünü dikti. Siyah-beyazlılarda, Tosic, Olcay ve Orkan'ın devre arasında takıma geri döneceği öğrenildi.

21 Aralık 2018 Cuma 16:49
Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü birden geliyor

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah Beyazlılar eski oyuncuları Tosic ve Olcay’ı devre arasında yeniden kadrosuna katacak.

Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Siyah Beyazlılar, bu sezon başında 5 milyon Euro bedelle Çin’in Guangzhou R&F takımına transfer olan eski oyuncusu Dusko Tosic’i yeniden kadrosuna katıyor. Beşiktaş, Sırp futbolcuyu 6 aylığına kiralayacak. Beşiktaş, Tosic’in 6 aylığına kiralanması konusunda Guangzhou R&F takımı ile anlaşmaya vardı.

Olcay'ın dönmesi bekleniyor

Beşiktaş, Dusko Tosic’in ardından bir diğer eski oyuncusu Olcay Şahan’ı da devre arası transfer döneminde kadrosuna katacak. Başkan Fikret Orman’ın Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede Olcay Şahan’ın transferi konusunda kolaylık sağlanmasını talep etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman’ın onayı sonrası transferin gerçekleşme noktasına geldiği öğrenildi.

Olcay’ın 1.5 yıllık imza atacağı belirtilirken transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi açıklama yapılacak.

Orkan Çınar geliyor

Beşiktaş’ın sezon başında Adana Demirspor’a kiralık olarak gönderdiği Orkan Çınar da geri dönecek. Şenol Güneş’in gelişiminden memnun kaldığı Orkan için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:49
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Adana
  4. Beşiktaş
  5. orkan çınar
  6. Olcay Şahan

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