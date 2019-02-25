Beşiktaş epilepsiye dikkat çekti Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisine epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktılar.

Beşiktaşlı futbolcular Fenerbahçe derbisine epilepsi hastalığına dikkat çekmek için "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktılar.

Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalığına dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi ’Epilepsi İçin Bak’a destek verdi. Futbolcular, Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak" pankartıyla çıktı. Örnek bir davranışa imza atan siyah-beyazlılar, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireyin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.