Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı’ya ziyaret Beşiktaş’ın efsane isimleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti.

Beşiktaş’ın efsane isimleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki ziyaret, Slovan Bratislava maçı öncesinde Avcı’ya moral oldu.

Beşiktaş’ın efsane futbolcuları, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti ve moral verdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen eski yıldızlardan Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin DoğanTimur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya başarı dileklerinde bulunurken çiçek verdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.