Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Sarper Çetinkaya’nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı. Beşiktaş, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya’ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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