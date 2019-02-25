Beşiktaş, derbi maçta avantajını kullanamadı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Maça iyi başlayan ve 18. dakikada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, 45+2. dakikada bir gol daha bularak soyunma odasına 3-0 önde gitti.





- İkinci yarıda kötü savunma





Beşiktaş, ikinci yarıda adeta durdu.

Rakibinin hamleleri karşısında zorlanan siyah-beyazlı ekip, üst üste kalesinde golleri gördü ve skorun 3-3 beraberliğe gelmesine engel olamadı.

Beşiktaş, böylece sahadan beraberlikle ayrılarak kritik puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'de puanını 40'a yükselten siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.





- Seri üç maçta kaldı





Derbi maçtan berabere ayrılan Beşiktaş'ın üç maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste 3 karşılaşma kazanan siyah-beyazlılar, sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.





- Üç derbi maçta 5 puan





Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbi maçta 5 puan topladı.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki ilk derbi mücadelesini 3-3 beraberlikle tamamladı.





- Güneş yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı zorlanıyor





Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe karşısında dördüncü kez beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, takımda dördüncü sezonunu geçiren Güneş dönemindeki 8 Fenerbahçe maçında ayrıca ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.





- Şenol Güneş'e tepki





Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama tepkide bulundu.





- Gökhan Gönül golüne sevinmedi





Maçın 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Gökhan Gönül'ün gole sevinmemesi dikkati çekti.

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında gol atan Gökhan Gönül, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Gökhan Gönül, siyah-beyazlı formayla ilk derbi golüne imza attı.

Gökhan Gönül, bu sezon ise üçüncü kez fileleri havalandırdı.





- Burak Yılmaz'ın ilk derbi golleri





Siyah-beyazlı takım adına iki gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ilk kez bir derbi maçta gol sevinci yaşadı.

Maçın 18. dakikasında penaltıdan takımını 2-0 öne geçiren Burak Yılmaz, 45+2. dakikada farkı üçe çıkardı.

Beşiktaş'ta daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide görev almasına rağmen gol atmayı başaramamıştı.

Vodafone Park'ta Bursaspor maçında fileleri iki kez havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, bu statta dördüncü golüne ulaştı.





- 59. dakikada oyuncular arasında gerginlik





Mücadelenin 59. dakikasında Beşiktaş'ın yedek oyuncusu Necip Uysal ile Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş yarı alanında Fenerbahçe lehine taç atışı sırasında meşin yuvarlağı almak isteyen Dirar ile topu vermek istemeyen Necip Uysal itişmeye başladı. Diğer oyuncular araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.





- Necip Uysal cezalı





Maçta görev almamasına rağmen 60. dakikada sarı kart gören Necip Uysal cezalı duruma düştü.

Bu sezon Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.





- Karius ile Quaresma tartıştı





Karşılaşmanın 80. dakikasında Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius ile Ricardo Quaresma arasında gerginlik yaşandı.

Quaresma, topu oyuna sokmakta geciken Karius'a tepki gösterince, Alman kaleci de aynı şekilde karşılık verdi.