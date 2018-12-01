0553 313 94 23

Beşiktaş, derbi galibiyeti peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
Beşiktaş, derbi galibiyeti peşinde

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi.

 

- Moralli çıkacak

 

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü Kayseri'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

 

- Pepe, Babel ve Roco yok

 

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı.

UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

 

- Caner, sarı kart ceza sınırında

 

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

 

- Muhtemel 11

 

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın).

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:54
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Beşiktaş
  4. Cüneyt Çakır
  5. derbi
  6. Futbol
  7. Galatasaray
  8. Spor Toto Süper Lig
  9. SÜPERLİG
  10. Vodafone Park

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3 gözaltı
    1. Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3..
    2. AK Parti'den kritik kanun teklifi!
    3. GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor
    4. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    5. Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık..
    6. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için..
    7. GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge projesi 10 milyar TL..
    8. “Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz”
    9. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden..
    10. Avrupa'da insanlığı utandıran karar!..
    11. Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı..
    12. "Arakanlıların dönüşü için..
    13. CHP'de Bizans oyunları başladı!..
    14. Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete..
    15. Katılım bankalarının kârı 9 ayda 2..
    16. 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan yeni..
    17. Galatasaray, deplasmanda derbi..
    18. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344...
    19. İhracat rekor kırmaya devam ediyor
    20. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış