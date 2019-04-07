Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için Trabzon’a geldi Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hava yolu ile Trabzon’a geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.00’da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maç için Trabzon’a geldi. 17.30 sıralarında Trabzon’a iniş yapan siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı’nda dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan siyah-beyazlı kafile otobüsle Rize’de konaklayacağı otele hareket etti.

Öte yandan, Beşiktaş kafilesinde Quaresma, Adriano ve Mustafa Pektemek yer almadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.