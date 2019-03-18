Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başında olması nedeniyle idman yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın başında yer alan teknik direktör Şenol Güneş'in yokluğunda idman, yardımcısı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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