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Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:57
Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:57
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