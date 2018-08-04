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Beşiktaş bombayı patlattı! Anlaşma tamam

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaların hız veren Beşiktaş, Fas asıllı Belçikalı Nacer Chadli ile yıllık 2,5 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:12
Beşiktaş bombayı patlattı! Anlaşma tamam

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı.

Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti.

İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor. Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına İngiltere'de transfer sezonunun son günlerini bekliyor.

Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan Fikret Orman, pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği West Bromwich ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor.

Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. SABAH

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:12
  1. Beşiktaş
  2. nacer chadli
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Belçika
  5. Fikret Orman

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