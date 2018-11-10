THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Beşiktaş Başkanı Orman canlı yayında söyledi! 'Bonservisini alacağız'

Beşiktaş Başkanı Orman, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamalarda, son zamanlarda eleştiri oklarının hedefinde olan kaleci Karius'la ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:28
Beşiktaş Başkanı Orman canlı yayında söyledi! 'Bonservisini alacağız'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamalarla bombayı patlattı. 

"Karius'un bonservisini de alacağız"

''Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar'ı aldığımız zaman bunu nereden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek.''

"Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi"

''Lig başından beri söylüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Mücadele eden bir takımız. Ondan uzaklaştığı zaman Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamıyor. Son zamanlarda bir düzelme var. İki tane şanssız üst üste maç oynadık. Başakşehir ve Genk maçları şanssızdı. Çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Çıkışa geçeceğiz. Geniş bir kadromuz var. Dünkü maçta oynayan Dorukhan takımın direk oyuncusu olduğunu gösterdi. Güven iyi oyuncu. Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi.''

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:28
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hergele' dünyadan hızlı döndü! "Artık şak diye kalkıyorum"
    1. 'Hergele' dünyadan hızlı döndü! "Artık..
    2. Şimdi kardeşlik vakti! 5 bin gazisizi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    4. Gümüşhane'de pes dedirten hırsızlık!..
    5. Teklif Meclis'te! Binlerce kişiye maaş..
    6. Genç evliye hapis sapkına müsamaha
    7. Beşiktaş Başkanı Orman canlı yayında..
    8. Galatasaray'dan çifte bomba! İşte..
    9. Trump Fransa'ya ayak bastı, Emmanuel..
    10. AK Parti halka soracak... 20 ilde yeni..
    11. Ürdün'de sel felaketi: 11 kişi öldü
    12. Bu nasıl müdür? Öğrenciyi bu hale..
    13. Hezimet sonrası saha kenarında ağladı
    14. Damien Comolli'nin görüntüsü olay oldu!
    15. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi..
    16. Düğmeye basıldı! İstanbul'da merkezli..
    17. THY dolulukta da zirveyi zorluyor
    18. Beşiktaş'ta Joe Alexander kadro dışı..
    19. Ders yetmedi sınav koydular
    20. 3 ilde PKK operasyonu: 9 kişi gözaltında
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti