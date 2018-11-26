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Beşiktaş, Babel'in savunmasını istedi

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
Beşiktaş, Babel'in savunmasını istedi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı bir taraftarın yorumuna hakaret içerikli cevap veren Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in savunmasını istedi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
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  3. Ryan Babel
  4. Spor Toto Süper Lig

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