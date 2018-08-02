Beşiktaş-B36 Torshavn maçının ilk 11'leri belli oldu. Maç hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş ile Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn arasında oynanacak maçın kadroları belli oldu.

Beşiktaş sahaya Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Medel, Adriano, Lens, Babel, Larin ilk onbiriyle çıkıyor. Konuk ekip B36 Torshavn ise Askham, Eriksen, Petersen, Faerö, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cieslewicz, Olsen, Przybylski ilk onbiri ile sahada olacak.

BEŞİKTAŞ-B36 TORSHAVN MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde bu akşam Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek Beşiktaş, uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'tan naklen yayınlanacak.