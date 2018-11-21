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Beşiktaş, 'Azeri Messi'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, 'Azeri Messi' olarak bilinen 12 yaşındaki oyuncu Nihat Ahmedzade'yi renklerine bağladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:19
Beşiktaş, 'Azeri Messi'yi kadrosuna kattı

Alt yapıya büyük önem veren ve Vodafone'la birlikte bütün Türkiye'yi tarayan Beşiktaş, yurt dışından da genç oyuncuları yakın markajda tutuyor.

Siyah-Beyazlı yönetim, Azerbaycan'da Sumgait U-12 takımında forma giyen 2006 doğumlu Nihat Ahmedzade'yi renklerine bağladı. Genç oyuncu bundan sonra Beşiktaş'ın Futbol Akademisi'nde gelişimini sürdürecek. Azerbaycan'da tekniği ile konuşulan ve 'Azeri Messi' olarak bilinen genç oyuncu, daha önce Manchester United seçmelerinde de yer almıştı.

Ailesi Türkiye'yi istedi

Akşam'ın haberine göre; ailesi, Nihat Ahmedzade'nin Türk dili konuşan bir ülkeye gitmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi. Oyuncuyu Azerbaycan'ın tanınmış koçlarından Sabir sürdürecek. Azerbaycan'da Aliyev'in keşfettiği de belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:19
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