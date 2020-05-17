  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2020 ne zaman?

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Zoom arka plan nasıl değiştirilir?
için kalan
Spor

Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu: Beto

Loris Karius ile yollarını ayıran ve kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto'ya kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:02:00 -
Beşiktaş aradığı kaleciyi buldu: Beto

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Alman eldiven Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Alvoro Montero ile ciddi bir şekilde ilgilenen Kara Kartal, alternatif isimleri de listesinde tutuyor.

Sergen Yalçın çok istiyor

Siyah Beyazlı ekibin Göztepe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Sergen Yalçın, tecrübeli kaleciyi takımda görmeyi çok istiyor. Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi önceliğinin Göztepe ile görüşüp daha sonra ailesinin de görüşünü alıp kararını vereceği belirtildi.

Göztepe'yi, İzmir'i ve taraftarı çok seven Beto'nun ise nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Beto, 2017-2018 sezonunun başında Sporting Lizbon'dan Göztepe'ye transfer edilmişti.

'Bugüne kadar 10 farklı kulüpte forma giydim'

Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Beto, Sporting Lizbon, Sevilla ve Porto gibi Göztepe'nin de kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi. Kendisini Göztepe'ye ait gibi gördüğünü dile getiren Beto, "Tabii ki profesyonelim ve futbolda heran her şey olabilir. Bugüne kadar 10 farklı kulüpte forma giydim. 7 yaşından beri bu işi yapıyorum. 30 yıl oldu. Müthiş başarılar yaşadım. Dört kez Avrupa kupası kaldıran tek kaleciyim. Oyunculardan Jose Antonio Reyes vardı, o da kısa bir zaman önce vefat etti. İyi bir takım arkadaşımdı, maalesef ki onu kaybettik. Falcao'nun kaç tane var bilmiyorum. Tabii belki 4 Şampiyonlar Ligi kupası daha mutluluk verici olabilirdi. Ama 4 Avrupa Kupasını almış olan bir kariyere sahip olmak da çok mutluluk ve gurur verici bir şey" diye konuşmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı