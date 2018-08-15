Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte Fikret Orman'ın düşündüğü isim

Yönetim kurulunda değişikliğe gitmek isteyen ve bu nedenle olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Türkiye'nin önemli ailelerinden olan Sabancıların genç ismi Hacı Sabancı'yı yönetim kuruluna almak istediği öne sürüldü.

FİKRET ORMAN GÖZÜNÜ GENÇ İŞ ADAMLARINA DİKTİ

Fikret Orman, kendisinden sonraki süreçte genç iş adamının isminin ön plana çıkabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'de yöneticilik yapıp tecrübe kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç gibi Hacı Sabancı'nın da siyah-beyazlılarda ileride önemli görevler alabileceği düşünülüyor.

Hacı Sabancı

"BEN BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUM, BU İŞLER HAYIRLISI"

Haber 1903'ün haberine göre, Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman ile görüşme yapmadığını söyleyen Hacı Sabancı, "Başkan Fikret Orman ile bir görüşmem olmadı. Ben de haberleri sizin gibi medyadan takip ediyorum. Beşiktaş'ımız için hayırlısı olsun. Sezona da iyi başladık. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Her zaman da destek olmak isterim. Bu işler hayırlısı" dedi.