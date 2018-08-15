THY - İstanbul
0553 313 94 23

Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte Fikret Orman'ın düşündüğü isim

Yeni sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Hacı Sabancı'ya önemli görevler vermeyi düşünüyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:55
Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte Fikret Orman'ın düşündüğü isim

Yönetim kurulunda değişikliğe gitmek isteyen ve bu nedenle olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Türkiye'nin önemli ailelerinden olan Sabancıların genç ismi Hacı Sabancı'yı yönetim kuruluna almak istediği öne sürüldü.

FİKRET ORMAN GÖZÜNÜ GENÇ İŞ ADAMLARINA DİKTİ

Fikret Orman, kendisinden sonraki süreçte genç iş adamının isminin ön plana çıkabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'de yöneticilik yapıp tecrübe kazandıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç gibi Hacı Sabancı'nın da siyah-beyazlılarda ileride önemli görevler alabileceği düşünülüyor.

Hacı Sabancı

"BEN BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUM, BU İŞLER HAYIRLISI"

Haber 1903'ün haberine göre, Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman ile görüşme yapmadığını söyleyen Hacı Sabancı, "Başkan Fikret Orman ile bir görüşmem olmadı. Ben de haberleri sizin gibi medyadan takip ediyorum. Beşiktaş'ımız için hayırlısı olsun. Sezona da iyi başladık. Ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. Her zaman da destek olmak isterim. Bu işler hayırlısı" dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:55
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Fikret Orman
  4. Ali Koç
  5. Hacı Sabancı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK Ankara yurtları
    1. KYK Ankara yurtları
    2. Türkiye'den ABD'ye dev misilleme!..
    3. Katar kesenin ağzını açtı, dolar..
    4. Tokat'ta iki araç çarpıştı: 4 kişi..
    5. Adıyaman'da otomobil ile minibüs..
    6. Balıkesir merkezli FETÖ/PDY..
    7. İbrahim Kalın'dan 'Katar' açıklaması
    8. Cumhuriyet'in fırıldak muhabiri BİM'in..
    9. Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar..
    10. Trabzonspor'a şok! Transfer iptal oldu
    11. Orhan Erzurum İYİ Parti'den istifa etti!
    12. Dibi yanmış tencere temizlemek için..
    13. İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
    14. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    16. ÇAYKUR'dan üreticiye bayram öncesi..
    17. İşte tuzun bilinmeyen faydaları
    18. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    19. Silivri sahilinde büyük panik! Havaya..
    20. Bunun adı şerefsizlik! Kedinin dört..
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız