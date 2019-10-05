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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

05 Ekim 2019 Cumartesi 17:47
Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş son dönemdeki kötü gidişatına Alanyaspor maçıyla nokta koymak istiyor. İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

5 puanı var

Bu sezon ligde henüz istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, 6 maçta sadece bir kez kazanabildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, 14 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, rakibini mağlup ederek ilk 6 maçtaki kötü performansını unutturmaya çalışacak.

Oyunculardan iyi haber

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N'Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.

Güven Yalçın şüpheli

Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Elneny yine cezalı

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.

Alanyaspor'a karşı üstün

Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Geldik merakla beklediğiniz sorunun yanıtına. Beşiktaş ile Alanyaspor 6 Ekim Pazar (yarın) Vodofone Park'ta karşı karşıya gelecek. 16.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:47
  1. Trabzon
  2. Gaziantep
  3. Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  4. Beşiktaş
  5. Alanyaspor
  6. Süper Lig

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