Beşiktaş, 2018'de umduğunu bulamadı





İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş Futbol Takımı, 2018 yılında mücadele verdiği kulvarlarda beklentilerin altında kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, son lig şampiyonu unvanı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başarısıyla 2017 yılını kapatırken, 2018 yılında ise müzesine kupa götüremedi.





- Ligde hayal kırıklığı





Beşiktaş, 2018 yılı içinde çıktığı Süper Lig müsabakalarında istenilen sonuçların uzağında kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, yılın ilk yarısında 2017-2018 sezonu ikinci devre müsabakalarını oynadı. 17 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, bu sezonu 71. puanla 4. sırada tamamladı.

Yılın ikinci yarısında ise 2018-2019 sezonu ilk devre müsabakalarına çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi ile 26 puan toplayıp, araya 7. sırada girdi.

2018 yılında toplam 34 lig müsabakasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 20 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi aldı. Beşiktaş yıl içinde 68 gol atıp, kalesinde 37 gol gördü.





- Kupa macerası olaylı bitti





Beşiktaş için 2018 yılı, Ziraat Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığına sahne oldu.

Kupanın 2017-2018 sezonu döneminde siyah-beyazlı ekip 5 karşılaşma oynarken, 2 galibiyet, biri hükmen olmak üzere 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ın 2018 yılı içindeki kupa serüveni, tarihi bir kararla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, kupada geride kalan sezonun yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşti. Vodafone Park'ta oynanan ilk maçta ezeli rakibi ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Kadıköy'de oynanan rövanş maçındaki saha olayları nedeniyle müsabakayı bıraktı.

Derbinin ikinci yarısında tribünden atılan yabancı madde başına isabet eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden siyah-beyazlılar, maça devam etmeme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın kaldığı yerden tekrar edilmesi yönünde karar alırken, buna tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, müsabakaya çıkılmayacağını duyurdu. Siyah-beyazlılar, TFF tarafından 3-0 hükmen mağlup ilan edilip, kupanın 2018-2019 sezonu maçlarına da alınmadı.





- Avrupa'da işler ters gitti





Beşiktaş'ın 2018 yılı Avrupa kupaları performansı, taraftarı memnun etmedi.

Siyah-beyazlılar, 2018 yılı içinde 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 14 maçta boy gösterdi. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, attığı 23 gole karşılık, kalesinde 14 gol gördü.



UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan 2017 yılında namağlup çıkarak önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlı takım, 2018 yılında Avrupa arenasına yine bu kulvarda başladı.

Yılın ilk uluslararası müsabakalarını UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Siyah-beyazlıların yıl içindeki yeni Avrupa macerası, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan itibaren başladı. Kupanın bu etabında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile eşleşen siyah-beyazlılar, rakibini ilk maçta 6-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Kupanın üçüncü turunda Avusturya temsilcisi Lask Linz'i zorlanarak da olsa elemeyi başaran Beşiktaş, play-off turunda da Sırbistan ekibi Partizan'ı saf dışı bıraktı ve grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

Genk, Malmö ve Sarpsborg ekipleriyle yer aldığı I Grubu'nu 3. sıradada tamamlayan siyah-beyazlılar, elenerek Avrupa defterini kapattı.





- 2018 yılı performansı





Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2018 yılı içinde oynadığı maçlar ve performansları şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y Süper Lig 34 20 7 7 68 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 2 - - 2 1 8 UEFA Avrupa Ligi 12 6 2 4 23 14 Türkiye Kupası 5 2 2 1 7 8 TOPLAM 53 28 11 14 99 67

Not: Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 3-0 hükmen mağlubiyeti tabloya dahil edilmiştir.





- En pahalı transfere imza attı





Beşiktaş, 2018 yılında ülke tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, ocak ayının ilk günlerinde Cenk Tosun'u İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 22 milyon avro bedelle sattığını duyurdu. Bu rakam, Türkiye'den yurt dışına satışta bir oyuncudan elde edilen en yüksek gelir olarak tarihe geçti.





- Şafak Mahmutyazıcıoğlu: "İstediğimiz gibi gitmedi"





Beşiktaş Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2018'in istedikleri gibi geçmediğini fakat 2019'dan umutlu olduklarını söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, başarılı götürdükleri Şampiyonlar Ligi'nde 2018'de Bayern Münih'e elendiklerini hatırlatarak, "Sonrasında düşüş oldu. Süper Lig'e istediğimiz gibi başlamadık ve iyi gitmedi." diye konuştu.

Beklentilerin altında kalınmasının nedenlerine de değinen Mahmutyazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonlar Ligi'ni taraftarların alkışladığı şekilde noktaladık. Ondan sonra takım düştü. Bunların teknik sebepleri oldu. Ligi beklediğimiz yerde bitiremedik, motivasyon sıkıntısı oldu. Döviz artışı da olumsuz etkiledi. Doların 6 lira olmasını ve dördüncülüğü beklemiyorduk. Belki yönetim olarak eksiğimiz burada oldu."

Mahmutyazıcıoğlu, 2019'dan daha umutlu olduklarını vurgulayarak, "Yönetim olarak bütün önlemleri aldık. Çalışmalarımızı yaptık. Devre arasında üç mevkiye doğru transferleri yaparak, sezonu iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Hocamızla da istişarelerde bulunduk. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bundan vazgeçecek halimiz yok. İhtiyaçların neler olduğunun da farkındayız. Mevcut bütçemizde dengeleri sarsmadan, iyi transferler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



