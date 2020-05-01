  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Besicilerin Mercan Dağları eteğindeki köylere zorlu yolculuğu

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:01:55 -
Besicilerin Mercan Dağları eteğindeki köylere zorlu yolculuğu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, karların eriyip otlakların çoğalmasıyla Mercan Dağları eteğindeki köylerine dönmeye başladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış aylarının sert geçmesinden dolayı sonbaharda hayvanlarıyla yüksek rakımlı köylerinden ilçe merkezine göç eden besiciler, ilkbaharın gelmesiyle köylerine geri dönüyor.

Temel geçim kaynağı olan keçi ve koyun sürülerini sarp kayalıklar ve ıssız ormanlardan geçiren besiciler, Mercan Dağları'nın eteklerinde yer alan Mollaaliler, Şahverdi, Yarımkaya, Işıkvuran, Yakatarla ve Yazıören köylerine ulaşmak için zorlu yolculuk yapıyor.

Gittikleri yerlerde çadırda ya da barakalarda yaşayan besiciler, yaz boyunca hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü zorluğa göğüs geriyor.

Besici İlhan Zedef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelişiyle köyüne döndüğünü söyledi.

Kış aylarında hayvanlarına ilçe merkezindeki kışlaklarda baktığını belirten Zedef, şöyle konuştu:

"İlçemizde kış ayları sert ve çetin geçiyor. Biz de bu yüzden sonbaharda Mercan Dağları eteğindeki köyümüzden ilçe merkezine göç ediyoruz. Hayvanlarımıza ilçe merkezinde bakmak daha kolay oluyor. İlkbahar gelince de keçi ve koyunlarımı Işıkvuran köyüne götürüyorum ve yazı orada geçiriyorum. Sonbaharda da havalar soğuduğu için köyü terk ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı