BES’e kimler girebilir? 18 yaşından küçükler BES’e girer mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BES’e ilişkin olarak, “BES'in gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlıyoruz. BES'i çok daha genişletilmiş kesimlere yaygınlaştırıyoruz, 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Bu süreci yüzde 25 devlet katkısıyla kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. Böylece tasarruf alışkanlığı ve finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesini teşvik ediyoruz. Sandık ve vakıf gibi kurumların emeklilik birikimlerinin 2023 yılı sonuna kadar BES'e aktarımına imkan veriyoruz.” dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.

Ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanların durumu ne olacak?

Çalışanlar ücretsiz izinde olduklarından, devletten nakdi ücret desteği aldıklarından BES ödemeleri yapılmıyor.

BES ödeyen kısa çalışma ve nakdi ücret desteği alırsa BES hesaplaması ne olacak?

Maaşınızdan kesinti olmasa da emeklilik şirketindeki BES hesabınızda birikimleriniz duruyor ve değerlenmeye devam ediyor. Birikimlerime bir şey olur diye endişe etmenize gerek yok.

Korona nedeniyle BES katkı payımı ödemekte zorluk çekersem sistemden çıkmak zorunda mıyım?

Katkı payı ödemelerinize ara vermeyi talep edebilirsiniz. Ancak 3 ayın sonunda katkı payı tekrar tahsil edilmeye başlanır. Ara verme sürenizi yeniden uzatabilirsiniz.

BES teki parayı nasıl öğrenebilirim?

Peki BES devlet katkısı nasıl sorgulanır? Türkiye Sigorta Birliği açıklamasına göre, BES'te katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla E-Devlet'te e-Hizmetler bölümündeki Emeklilik Gözetim Merkezi sekmesinde “Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama” servisi yer alıyor.

Bireysel emeklilikte en az kaç yıl?

Sistemde en az 10 yıl kaldığınızda ve 56 yaşınızı doldurduğunuzda Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olabilirsiniz. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

BES ödemelerime ara verebiliyor muyum?

Dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilir, dilediğinizde kaldığınız yerden tekrar devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda, eğer planınızda tanımlı ise, ara verme hizmet bedeli uygulanabilir.

BES’te ne kadar katkı payı ödeyebilirim?

En düşük katkı payı emeklilik planına göre değişiklik gösterirken, en yüksek ödeme tutarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Emeklilik planlarından birine dahil olmanız için ödemeniz gereken katkı payı en az 195 TL’dir.

BES’ten çıkış yaptığımda aynı gün paramı alabilir miyim?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikiminiz fonlarda değerlenir ve ayrılma talebinizin ardından yasal süreler içerisinde bu fonların satışı gerçekleşir. Erken çıkış işlemleriniz de bireysel emeklilik çıkış işlemleri için yasal süre olan 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

BES devlet katkısından kimler yararlanabilir?

Devlet katkısından TC vatandaşları, Mavi Kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar faydalanabilir.