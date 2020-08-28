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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:40:03 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,48 263 249 14
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 55 48 7
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,38 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,71 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,52 117 115 2
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,20 28 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,91 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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