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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:26:04 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,62 263 139 123
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,83 55 29 26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,23 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,06 29 5 24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,20 117 50 67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,20 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,06 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,01 16 10 5

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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