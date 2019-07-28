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Bernal, Fransa Turu'nun son 110 yıldaki en genç şampiyonu

- Ineos takımının 22 yaşındaki bisikletçisi Bernal, turu kazanan ilk Kolombiyalı ve 1909'dan beri şampiyonluğa ulaşan en genç isim oldu- Son etabı, Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı

28 Temmuz 2019 Pazar 22:37
Bernal, Fransa Turu'nun son 110 yıldaki en genç şampiyonu

ANKARA (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nu, Ineos takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21. ve son etabı, Rambouillet ile Paris arasındaki 128 kilometrelik parkurda yapıldı.

Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, sprint finişine sahne olan etabı, 3 saat 4 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Ineos takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal, organizasyonu 82 saat 57 dakikada tamamlayarak kariyerindeki ilk büyük tur birinciliğine ulaştı.

Bir diğer Ineos sporcusu Geraint Thomas, 2018'deki şampiyonluğunun ardından bu yıl 2. oldu. Jumbo-Visma'dan Steven Kruijswijk ise 3. sırayı aldı.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Egan Bernal (Ineos): 82 saat 57 dakika

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 11 saniye

3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): +1 dakika 31 saniye


- Sarı mayo ilk kez bir Kolombiyalının üstünde


El değiştirdiği için Sky yerine Ineos adını alan takım, Fransa Bisiklet Turu'na, sakatlığı bulunan liderleri Chris Froome'dan yoksun katılmasına rağmen son 8 yılda 7. kez genel klasman şampiyonu çıkardı.

Sarı mayoyu, hava koşulları nedeniyle son bölümü iptal edilen 19. etapta giydikten sonra bir daha çıkarmayan Egan Bernal, organizasyon tarihinin ilk Kolombiyalı şampiyonu unvanını aldı.

22 yaş 196 günlük Bernal, 1904 şampiyonu Henri Cornet (19 yaş 355 gün) ve 1909 şampiyonu François Faber'den (22 yaş 187 gün) sonra Fransa Turu'nu kazanan 3. en genç bisikletçi oldu.

Bernal böylece son 110 yılın en genç Fransa Bisiklet Turu şampiyonu olmayı başardı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:37
  1. bisiklet
  2. Caleb Ewan
  3. Egan Bernal
  4. Fransa Bisiklet Turu

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