Berna Laçin'den skandal "Kabe" sözleri! Hadi oradan be kadın

MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson (72), 2018 yılında verdiği konser sırasında sevilen şarkısı 'Yandım Yandım' ile ilgili yaptığı açıklamasında ''Yandım Yandım' kısmını Medine’de yazdım. Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz." demişti.

Ünlü sanatçının bu sözleri yıllar sonra yeniden sosyal medyada gündeme geldi. İslam'a ve Müslümanlara olan kiniyle tanınan oyuncu Berna Laçin de Alanson’un şarkılarını Medine ve Kabe’den esinlenerek yazdığını anlattığı videoyu alıntılayarak “Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?” şeklinde alaycı bir yorum yaptı. Laçin'in bu yorumuna tepki yağdı.