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Aktüel Berlin'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti
Aktüel

Berlin'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-27 20:28:28 -
Berlin'de Kovid-19 için ilk aşı merkezi faaliyete geçti

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.

Başkentte faaliyete geçecek 6 aşı merkezinden biri olan ve Treptow ilçesindeki "Arena Berlin" salonunda açılan merkezin önünde, onlarca sağlık çalışanı aşı için sıraya girdi. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra salona giren sağlık çalışanları aşılandı.

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Berlin'de bu sabah yaşlı bakımevlerinde aşılamanın başladığını anımsatarak, "Mobil aşı ekiplerimiz buralarda gayretli bir şekilde aşı yapıyorlar. Bu iyi ve başarılı bir başlangıç. Şimdi de aşı merkezinde aşılamaya başlayacağız. Berlin için büyük ve umut verici bir gün." dedi.

Kalaycı, yaşlı bakımevlerindeki aşılamaya paralel olarak bu aşı merkezinde, sağlık personelinin aşı olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Aşı düzenlemesinde öncelikli grup arasında yer alan, ancak bakımevlerinde ikamet etmeyen 80 yaş üstündekilerin de buraya davet edileceğini söyleyen Kalaycı, kendilerine ulaşan aşı sayıları arttıkça diğer aşı merkezlerinin de faaliyete geçeceğini kaydetti.

Berlin'deki aşı merkezlerinin koordinatörü Albrecht Broemme de, aşılama için her şeyin hazır olduğunu belirterek, "Aşılamanın başlaması iyi bir his çünkü biz bu günü bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Broemme, aşı olanlara, aşının yapıldığını gösteren ve doktorların imzası bulunan mühürlü bir belge verileceğini belirtti.

Kalaycı, Broemme ve Berlin Tabipler Birliği Başkan Yardımıcısı Burkhard Ruppert, daha sonra aşı merkezini gezdi.

Aşı merkezinde, şimdilik, 60 doktorun yanı sıra kayıt işlemleri için 70 askerin görev yaptığı, gelecek gün ve haftalarda Berlin'e gelecek aşı dozu sayısı arttıkça burada görev yapan doktor ve asker sayılarının da artacağı belirtildi.

Almanya'da ilk aşı, dün Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya yapılmıştı.


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