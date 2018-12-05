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Berlin Duvarı'nda evim var! Hey gidi koca Yozgatlı.. Hey gidi günler hey

Yozgat'tan Almanya'ya işçi giden Osman Kalın, Almanya'yı ikiye ayıran Berlin Duvarı'nın iki yakasının arasında kendisine bir gecekondu inşa etti ve oraya yerleşti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:41
Berlin Duvarı'nda evim var! Hey gidi koca Yozgatlı.. Hey gidi günler hey

Görüyorsunuz nur yüzlü Yozgatlı Osman Kalın, geçen yıl vefat etti. Ama onun "evim evim güzel evim.." diye mutlu olduğu gecekondusu, hâlâ Almanya'da Berlin Duvarı’nın iki yakası arasında ayakta.. Yozgat'tan işçi olarak Almanya'ya giden Osman Kalın, Berlin Duvar'ının iki yakası arasında sıkışıp kalan küçük bir arsada önce bahçe ardından tahta ev kurdu. Yıllarca bahçe ve evini elinden almak isteyen tüm yetkililere direndi şimdi o arsadaki eve oğlu ile torunu sahip çıkıyor.

Çevresi gökdelen..

Doğu ve Batı Berlin'in sınırında bulunan bahçe ağaçların arasında. Ev yıkık dökük halde üstünde durduğu duvar Alman çocukların yazı çizileriyle donanmış durumda. Çevresi ise gökdelen benzeri binalarla doldu.

1961-1989 yılları arasında "Berlin Duvarı", Almanya'yı ikiye ayırıyordu. Duvarı 1961'de Sovyet egemenliğindeki Komünist Almanya yaptı.

Arada kalan 350 m2'lik arsaya kimse el süremedi. Ne Batı Almanya ne Doğu Almanya hükümeti de buraya el koyamadı.

Bölge çöplüğe döndü. İnşaat işçisi Osman Kalın 1982'de emekli olunca çöpleri temizledi ve arsayı bahçeye dönüştürdü, bir de gecekondu yapıp yerleşti. Yerleşmekle kalmadı tarihe geçti.

Neler çekmediler

60'lı yıllarda vagonlara doluşarak, ekmek kapısı diye Almanya'ya gittiler. Çırçıplak soyulup sağlık muayenesi yapılmasına katlandılar. Hatta, evlerinde bile Almanca konuşma dayatmasıyla karşılaştılar..

(Bild yukarıda)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:41
  1. Yozgatlı Osman Kalın
  2. evim evim güzel evim..
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  5. Berlin Duvarı
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  7. Batı Berlin
  8. Doğu Berlin
  9. Komünist Almanya
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