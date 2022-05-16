Berke Özer kimdir? Berke Özer nereli kaç yaşında? Berke Özer hayatı ve biyografisi..

Berke Özer kimdir? Berke Özer, 25 Mayıs 2000, İzmir'de doğdu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Özer, spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti.[1] 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.

Berke Özer hangi takımda oynuyor?

16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Fenerbahçe ile ilk maçına 2018 yılında Giresunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur maçında çıktı ve kalesinde hiç gol görmedi. Belçika'nın KVC Westerlo takımında 2 yıl kiralık olarak forma giyen Berke, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi olarak kulübede yer almaya başladı. 2015'te U-15 millî takımı forması giyerek millî kariyerine başladı. 2017 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan U-17 kadrosuna birinci kaleci olarak dahil edildi. Özer'in bütün maçlarda forma giydiği turnuvada Türkiye, yarı finale çıkma başarısı gösterdi ve 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hkakı kazandı