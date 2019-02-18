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Berkay'ı korku sardı: Aylık gelirim 300 bin TL

Arda Turan'la yaşadığı kavga sonrası mahkemede aylık gelirinin 1000 TL olduğunu söyleyerek tepki çeken şarkıcı Berkay, bugün mahkemeye yeni bir dilekçe sundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:59
Berkay'ı korku sardı: Aylık gelirim 300 bin TL

Şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuş ve yasal süreci kendisi başlatmıştı.

"Aylık gelirim 1000 lira tepkisi''

Futbolcu Arda Turan'ın yargılandığı 30 Ocak'taki ilk davaya, Berkay'ın açıklamaları damga vurmuştu. Özellikle ünlü şarkıcının, "Aylık gelirim 1.000 lira." demesi herkesin tepkisini toplamış, şarkıcı art arda açıklamalar yapmak zorunda kalmıştı.

"Aylık ortalama gelirim 250-300 bin lira''

Berkay, bugün ise mahkemeye yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede, "30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven 1.000 lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:59
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