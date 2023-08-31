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Spor Berkan Kutlu İtalya'da
Spor

Berkan Kutlu İtalya'da

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:45:00 -
Berkan Kutlu İtalya'da

Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya hareket etti.

Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olmuştu. Şimdi de orta saha oyuncusu Berkan Kutlu takımdan ayrılıyor.

25 yaşındaki futbolcu ile İtalyan temsilcisi Genoa ilgileniyordu. Berkan, Genao ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'dan ayrıldı ve İtalya'ya gitti.

Berkan Kutlu, bu sezon 3 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 2 de Süper Lig olmak üzere toplam 5 resmi karşılaşmada görev aldı.

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