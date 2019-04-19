Bereket Enerji, AKUT ile iş birliği yaptı

ANKARA (AA) - Bereket Enerji Üretim AŞ yenilenebilir enerji santrallerindeki iş kazalarını önlemek amacıyla Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bereket Enerji'nin Türkiye genelinde 30 yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. Şirket çalışanlarına 2019 yılı için "sıfır iş kazası" hedefiyle afetlere karşı hazırlıklı olma ve kazaları önleme eğitimi verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Üretim AŞ Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "Bereket Enerji Üretim olarak, bünyemizdeki yenilenebilir enerji santrallerimizde insanı odağımıza alan, güvenlikten asla ödün vermeyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, 2019 yılı için sıfır iş kazası. Bu hassasiyet ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla eminiz ki, ülkemiz için katma değer yaratan işlere imza atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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