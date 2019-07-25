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Berberlik zanaatı, maket yapmak sanatı

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Saçcı, 73 yıldır sürdürdüğü berberliğin yanında, gemi maketi de yapıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
Berberlik zanaatı, maket yapmak sanatı

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Saçcı, 73 yıldır sürdürdüğü berberliğin yanında, gemi maketi de yapıyor.


12 yaşında berberliğe babasının dükkânında başladığını kaydeden Saçcı, bir süre kalfa olarak çalıştıktan sonra bu işi hayatı boyunca severek yapacağını anladığını, kendi dükkânını açarak, bu meslekten hayatını kazanmaya başladığını söyledi.


Usturası, makası ve tarağıyla hayatını kazanan Saçcı, ilerlemiş yaşına ve meslekte çok uzun yıllar var olmasına rağmen, işine olan sevgi ve heyecanının taze olduğunu belirtiyor.


Bölgenin de en yaşlı berberi olarak bilinen Saçcı, “Ben bu işe 12 yaşında babamın yanında başladım. Elime ilk usturayı aldığımda kalbim yerinden çıkacak gibi heyecanlıydım. Kendi dükkânımı açtığımda çok müşterim vardı. Çok yorulurdum ama hiç bıkmazdım. Şimdilerde siftah yapmadan dükkânımı kapattığım oluyor, yine de işime olan sevgi ve heyecanım hiç bitmedi. Eşim de mesleğe devam etmemi istiyor. Yıllar önce elime aldığım ustura ve makası, sağlığım el verdiği, ömrüm olduğu müddetçe bırakmak istemiyorum” diyerek mesleğine duyduğu sevgi ve saygıyı gözler önüne serdi.


58 yıl önce açtığı berber dükkânında her şeyin ilk günkü gibi muhafaza ettiğini, aldığı tüm ürünleri özenle ve titizlikle kullandığını dile getiren Saçcı, “Şimdiye kadar birçok çırak yetiştirdim, uzun yıllar oldu onlar da yaşlanınca mesleği bıraktılar. Ben hala mesleğime devam edebildiğim için çok mutluyum. Ayrıca çıraklık günlerimden beri çevreden topladığım malzemelerle yaklaşık 50-60 tane de gemi maketi yapıp sattım. Berberlik zanaatım, maket yapmak sanatım oldu” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
  1. sanat

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