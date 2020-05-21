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Berberler, kuaförler ve güzellik salonları denetledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlayan kuaförler ve güzellik salonları denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:43:20 -
Berberler, kuaförler ve güzellik salonları denetledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde uzun bir aradan sonra hizmet vermeye başlayan kuaförler ve güzellik salonları denetledi.


Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları çeşitli kısıtlamalar, hijyen ve sağlık kuralları çerçevesinde tekrar hizmete girdi. Osmaneli’de kaymakamlık bünyesinde oluşturulan, belediye, ilçe emniyet müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, tarım müdürlüğü personellerinin bulunduğu ekip, ilçedeki berberler, kuaförler, güzellik salonları ve sebze, meyve satılan yerleri denetledi. İş yeri sahipleri ve çalışanlar uyarılarak kurallara uyulması istendi. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, dezenfektan ya da kolonya bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

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