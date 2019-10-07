Berberisin faydaları nelerdir?Kadın tuzlu bitkisinin faydalı mı?Berberis nasıl tüketilmeli?
Berberis bitkisi aslında kadın tuzluğu olarak daha çok tanınıyor. C vitamini konusunda oldukça zengin olan bitkinin çayını tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir.07 Ekim 2019 Pazartesi 22:35
Halk arasında, karamuk, çoban ekmeği, diken üzümü, çoban tuzluğu, it tuzluğu, ekşimen, tavşan ekmeği gibi daha birçok ismi bulunan kadın tuzluğu olarak bilinen berberis bitkisi birçok önemli hastalığa şifa sunuyor.
İştah açıcıdır,
Kusmayı önler
Harareti söktürür
Hazım bozukluklarını giderir
Öksürüğü keser,
Diş çürümelerini ve ağız içi yaralarını iyileştirir.
Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını giderir.
Siroza karşı vücutta meydana gelen şişlik üzerine kullanılmaktadır.
Kuvvet verici,
Damar daraltıcı,
Ateş düşürücü
Müshil olarak kullanılmaktadır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kansızlık,
İşitme hastalıklarında şifalı olduğu açıklanmıştır.
Kan dolaşımını düzene sokar.
Sıtmaya karşı iyileştirici etki yapar.
Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.
Kalp romatizmasına iyi gelir,
Sinir yorgunluğunu ve üzüntüyü giderir.
Anormal kalp çarpıntısına karşı etkisi vardır.
Karaciğerin işlevlerini düzenleyen en iyi ilaçlardan biridir.
Safra kesesi hastalıklarını iyileştirir.
Mideyi kuvvetlendirir
İrileşmiş dalağı küçültür.
Rahim iltihaplarında, bağırsak iltihaplarında,
Tümörleri bastırmakta, küçültmekte faydalıdır
Basur için iyileştirici etkiye sahiptir
Kullanım Şekli : İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı yarım litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir.
Not; Hamileler kadın tuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır!
Şifalı Günler.
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