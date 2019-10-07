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Berberisin faydaları nelerdir?Kadın tuzlu bitkisinin faydalı mı?Berberis nasıl tüketilmeli?

Berberis bitkisi aslında kadın tuzluğu olarak daha çok tanınıyor. C vitamini konusunda oldukça zengin olan bitkinin çayını tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:35
Berberisin faydaları nelerdir?Kadın tuzlu bitkisinin faydalı mı?Berberis nasıl tüketilmeli?

Halk arasında, karamuk, çoban ekmeği, diken üzümü, çoban tuzluğu, it tuzluğu, ekşimen, tavşan ekmeği gibi daha birçok ismi bulunan kadın tuzluğu olarak bilinen berberis bitkisi birçok önemli hastalığa şifa sunuyor.

İştah açıcıdır,

Kusmayı önler

Harareti söktürür

Hazım bozukluklarını giderir

Öksürüğü keser,

Diş çürümelerini ve ağız içi yaralarını iyileştirir.

Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını giderir.

Siroza karşı vücutta meydana gelen şişlik üzerine kullanılmaktadır.

Kuvvet verici,

Damar daraltıcı,

Ateş düşürücü 

Müshil olarak kullanılmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kansızlık,

İşitme hastalıklarında şifalı olduğu açıklanmıştır.

Kan dolaşımını düzene sokar.

Sıtmaya karşı iyileştirici etki yapar.

Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.

Kalp romatizmasına iyi gelir,

Sinir yorgunluğunu ve üzüntüyü giderir.

Anormal kalp çarpıntısına karşı etkisi vardır.

Karaciğerin işlevlerini düzenleyen en iyi ilaçlardan biridir.

Safra kesesi hastalıklarını iyileştirir.

Mideyi kuvvetlendirir

İrileşmiş dalağı küçültür.

Rahim iltihaplarında, bağırsak iltihaplarında,

Tümörleri bastırmakta, küçültmekte faydalıdır

Basur için iyileştirici etkiye sahiptir

Kullanım Şekli : İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı  yarım litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir.

Not; Hamileler kadın tuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır!

Şifalı Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:35
  1. Berberis bitkisi

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