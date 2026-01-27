Berat Kandili hangi gün? 2026 Berat Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Berat Kandili, Ramazan ayı öncesinde manevi bir durak olarak kabul ediliyor. Affın, bağışlanmanın ve arınmanın sembolü olarak görülen bu mübarek gece, her yıl olduğu gibi bu yıl da dua ve tevbeyle ihya edilmeye hazırlanıyor. 2026 yılı için Berat Kandili’nin hangi güne denk geldiği ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Berat Kandili hangi gün idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Berat Gecesi 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gece, hicrî takvime göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan geceye denk geliyor.

Berat Gecesi’nin anlamı nedir?

Berat kelimesi; kurtuluş, arınma ve bağışlanma anlamlarıyla anılıyor. İslam kaynaklarında bu gecenin, günahların affı ve ilahi rahmete yöneliş açısından özel bir zaman dilimi olduğuna işaret ediliyor.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu?

Berat Gecesi’ni ibadetle değerlendirmek isteyenler, bu gecenin gündüzünde oruç tutulup tutulmayacağını da araştırıyor. Rivayet edilen hadiste, Şaban ayının ortasına denk gelen bu gecenin ihya edilmesi ve ertesi gününde oruç tutulmasının tavsiye edildiği aktarılıyor.

Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739])

Kandil gecelerinin ertesi günü oruç tutulur mu?

Kandil gecelerini takip eden günlerde oruç tutmak müstehap olarak biliniyor. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Şaban ayının on beşinci gecesiyle ilgili olarak geceyi ibadetle, gündüzünü ise oruçla değerlendirmeyi tavsiye etmiştir.