Beraata rağmen disiplin cezaları, masumiyet karinesinin ihlalidir

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, öğretmen Barış Baş'a öğrencisine tokat attığı için disiplin cezası verildi ve hakkında ceza soruşturması başlatıldı. Ceza Mahkemesinde yargılanan öğretmenin beraatine karar verildi. Öğretmen, aleyhine uygulanan disiplin cezasına karşı iptal davası açtı. Bölge İdare Mahkemesi, disiplin cezasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesinin diğer kararına konu başvuruda da zabıt katibi Hüseyin Sezer, ‘gizlilik kararı alınmış dosyanın örneğini bir avukata verdiği’ iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı ve delil yetersizliğinden beraat etti. Disiplin soruşturmasında ise ‘memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu’ sonucuna ulaşılarak, devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verildi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Baş ve Sezer, beraat etmelerine karşın disiplin cezaları ile masumiyet karinelerinin ihlal edildiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi, iki başvurucuyu da haklı bularak da masumiyet karinesinin ihlal edildiğine hükmetti.