  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beraata rağmen disiplin cezaları, masumiyet karinesinin ihlalidir
Aktüel

Beraata rağmen disiplin cezaları, masumiyet karinesinin ihlalidir

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamasında beraat etmelerine karşın haklarında disiplin cezası uygulanan bireysel iki başvurucunun, Anayasa'nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:01:00 -
Beraata rağmen disiplin cezaları, masumiyet karinesinin ihlalidir

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, öğretmen Barış Baş'a öğrencisine tokat attığı için disiplin cezası verildi ve hakkında ceza soruşturması başlatıldı. Ceza Mahkemesinde yargılanan öğretmenin beraatine karar verildi. Öğretmen, aleyhine uygulanan disiplin cezasına karşı iptal davası açtı. Bölge İdare Mahkemesi, disiplin cezasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesinin diğer kararına konu başvuruda da zabıt katibi Hüseyin Sezer, ‘gizlilik kararı alınmış dosyanın örneğini bir avukata verdiği’ iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı ve delil yetersizliğinden beraat etti. Disiplin soruşturmasında ise ‘memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu’ sonucuna ulaşılarak, devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verildi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan Baş ve Sezer, beraat etmelerine karşın disiplin cezaları ile masumiyet karinelerinin ihlal edildiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi, iki başvurucuyu da haklı bularak da masumiyet karinesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay