Bera Alanya Otel yaz sezonunu açtı

Huzurlu tatil arayışında olan ailelere 17 senedir kesintisiz hizmet veren otel, müşterilerini ağırlamaya başladı. Bera Alanya Otel Genel Müdür Ruhat Ülgen Cengiz, Türk misafirperverliğini kaliteli ve güler yüzlü hizmetle tüm dünyaya tanıtmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Müşteri memnuniyetine odaklanıyor

Cengiz, şunları söyledi: “Uzun geçen bir kışın ardından 15 Mayıs Pazartesi günü misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Gerek yaşadığımız acılar gerekse seçim atmosferinin ağırlığıyla bu sene sanki her zamankinden daha uzun sürdü ve hepimizi yordu. Havaların geç ısınmasının da etkisiyle iyi bir tatili, kaliteli bir dinlenmeyi özleyen ve beklentileri daha da artan misafirlerimizi memnun edebilmek için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Tüm gücümüzle Bera Alanya’yı tercih eden misafirlerimizi -nasıl gelmiş olurlarsa olsunlar- buradan dinlenmiş, eğlenmiş, daha sağlıklı ve daha mutlu olarak uğurlamaya odaklandık.”

Kadınlar için gökyüzü havuzu

Bera Alanya Otel’de kadınlar için gökyüzü havuzu bulunuyor. Otelin en üst katında 3 bin 500 metrekarelik terasta yer alan havuza özel bir asansörle ulaşılıyor.

Kadınlar kompleksinde profesyonel ekiplerin hizmet verdiği SPA merkezinde Türk hamamı, saunalar, buhar banyoları gibi imkânlar da sunuluyor. İçerisinde ‘mini aqua’ parkının bulunduğu komplekste kadınların çocuklarıyla gün boyu aktivitelerle dolu bir tatil geçirmeleri mümkün oluyor.

Hijyen hassasiyeti

2022 yılında aile havuzunu hizmete alan Bera Alanya Otel, 2023 yılında da mutfak departmanında önemli yeniliklere imza attı. Otel, yenilenen mutfak ekipmanlarının yanında hijyen kuralları gereği hassasiyetlerini daha da ön plana çıkardı. Ailelerin her ferdinin birlikte kullanımına göre hazırlanan aile havuzu ise bin metrekareye yaklaşan genişliğiyle dikkat çekiyor. Havuz, ailelere aradıkları alan ferahlığını fazlasıyla veriyor. Sürekli kendini temizleyen ve bünyesinde aqua havuz, olimpik havuz, çocuk havuzuna takdir yağıyor. Her yaşa göre düz kaydıraklar, dönmeli kaydıraklar beğeni topluyor.

20 bin metrekarelik geniş ve yeşil bir alan üzerine kurulmuş olan Bera Alanya Otel, 400 metre uzunluğunda özel bir plaja sahip. Otelde ailelerin ve çocukların birlikte vakit geçirip eğlenebilecekleri havuzlar ile su sporlarının yanı sıra animasyonlar, canlı sahne performansları, tematik geceler, tanınmış sanatçıların konserleri de yaz boyunca müşterilere sunulacak.

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