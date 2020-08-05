Bera Holding, dikey büyümeyi hedefliyor

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, holding olarak, özellikle güçlü olunan sektörlerde dikeyde büyümeye devam etmek istediklerini söyledi. Alaboyun, “Savunma Sanayinde elde etmiş olduğumuz tecrübeler ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kombasan Kağıt A.Ş. halen kendi sektöründe Türkiye’deki en önemli 4 tesisten biridir. Kısa vadede kâğıda olan yatırımımızı yeni üretim hatları ilave ederek artırmayı hedefliyoruz. Rulman üretimi ülkemiz için halen stratejik öneme haiz olup Romanya URB fabrikamızda edindiğimiz tecrübemizi yeni yatırımlarla daha da geliştirme çabasındayız” dedi.