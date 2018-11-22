Benzokain ihtiva eden ürünler yasaklandı aman dikkat!



Sağlık sorunlarından sorumlu kurum, bebeklerde veya çocuklarda diş çürümesi nedeniyle ağrı kesici ilaçların geçici olarak rahatlatılması için ağrı kesici ilaçları içeren OTC ağız sağlığı ürünlerinin artık pazarlanmayacağını ve şirketlerin bu ürünleri satmayı bırakmalarını istediklerini açıkladı.

Birleşik Devletler'de kısa adı FDA olan kurum, belirli ciddi riskleri tanımlamak için şirketlerin diğer tüm benzokain ağız sağlığı ürünlerine yeni uyarılar eklemesini istiyor.

Güya bebekte diş çıkarmaya yardımcı

Benzokain, diş çıkarma, boğaz ağrısı, kemik yaraları ve ağız ve diş etlerinde tahriş gibi çeşitli rahatsızlıklardan kurtulmak için pazarlanmakta.. Ürünler, OTC marka isimleri Anbesol, Bebek Orajel, Cepacol, Kloraseptic, Hurricaine, Orabase, Orajel ve Topex markaları ve jeneriklerinin yanı sıra jel, sprey, merhem, solüsyon ve pastil olarak satılmakta.. Bizde ise sayısız ürün piyasada kol geziyor. Çoğu denetimsiz Çin malı üstelik!

Bu benzokain tehlikesi kandaki methemoglobin seviyesinin artması ve ölümle sonuçlanabiliyor.

Kan yoluyla taşınan oksijen miktarının büyük ölçüde azalmasına sebep oluyor.

Diş çıkarma ağrısının tedavisine yönelik tavsiye olarak FDA, ebeveynlerin ve bakıcıların sert kauçuktan yapılmış (donmamış) bir diş çıkarma halkası kullanması veya çocuğun diş etlerini hafifçe ovalamak veya masaj yapmanın yeterli olacağına vurgu yapıyor.



Belirtiler : Şu belirtilerden herhangi biri, benzokain kullanıldıktan sonra ortaya çıkarsa, kişi derhal tıbbi yardım almalıdır. Soluk, gri veya mavi renkli cilt, dudak ve tırnak yataklarını kapsar. Nefes darlığı, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve hızlı kalp atış hızıdır. Benzokain ihtiva eden ürünler kullanıldıktan sonra 1 ila 2 saat içinde dakikalar içinde ortaya çıkabilir.

Hangi jel zararlı değil?

Alkol ve benzokain içermeyen diş çıkarma jeli,

Şeker ve renklendirici içermeyen diş çıkarma jeli,

Gluten ve laktoz içermeyen diş çıkarma jeli,

Paraben, SLS ve GDO içermeyen diş çıkarma jeli,

Yutulduğunda zararsız olan diş çıkarma jeli, bebek için oldukça faydalıdır. Herhangi bir sağlık sorununa sebep olmayacaktır. Aman üzerindeki yazıları dikkatle okuyun.

Diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Belirtilerin şiddeti her bebekte farklı olabilmektedir. Ancak en yaygın görülen belirtiler, huzursuzluk ve iştah kaybıdır.

Salya akıtmak,

Ağlama,

Huzursuzluk,

Sürekli ısırma eylemi,

Sinirli ruh hali,

Ağrılı ve hassas diş etleri

Kırmızı ve şiş diş etleri

Bebekler, diş etlerinin altında tam bir takım dişler dünyaya gelir. Bebek altı aylık olduktan sonra ise diş etlerinden dişler, yüzeye doğru çıkmaya başlarlar. Bu dişler süt dişleridir, çocuk 7 yaşına geldiğinde kalıcı dişler çıkmaya başlayacaktır. Süt dişleri, aşamalı olarak çıkmaktadır. İlk olarak alt ön dişler sürer. Ardından üst ön ve orta dişler çıkmaya başlar. Bu aşamadan sonra ise dişler 2-3 yıl içerisinde tamamlanmış olur.

Diş çıkarma sürecinde tedavi gerekir mi?

Diş çıkarma dönemi doğal bir süreçtir. Bu süreçte bebeğin tedavi olmasına gerek yoktur. Ancak farklı belirtiler meydana gelirse mutlaka bir uzmana başvurmak ve sorunun tespitinin yapılması gerekmektedir.

Bunun dışında ilk dişler çıktıktan hemen sonra ağız bakımı başlamalıdır. Diş etleri nemli ve temiz bir tülbent ile temizlenmelidir. Diş kaşıyıcılarının dolapta bir süre bekletilmesi ve sonra bebeğin çiğnemesine izin verilmesi de faydalı olabilir. Ancak diş kaşıyıcıların mutlaka hijyenik ve renkli olmamasına dikkat edilmelidir. Bebeğin ağrıya ve kaşınan diş etlerini rahatlatmak için soğuk meyve püreleri ya da sebze püreleri verilebilir.