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Ekonomi Benzine zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları:
Ekonomi

Benzine zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları:

Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu sebeple sık sık akaryakıta zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 12:19:00 -
Benzine zam var mı? Güncel benzin motorin fiyatları:

Son bir yılda brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu sebeple sık sık 'Benzine zam yapıldı mı?' sorusunun cevabı araştırılıyor.

Benzine zam var mı?  Güncel benzin motorin fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20.06 TL, motorinin ise litresi 27.1 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzinin litresi ortalama 20.74 TL, motorinin ise litresi  27.26'den satılıyor.

Motorin grubunda gece yarısından geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

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