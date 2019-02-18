Benzine zam! Bu gece yarısından itibaren...
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruşluk zam yapıldı.18 Şubat 2019 Pazartesi 16:20
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.
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