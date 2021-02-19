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Ekonomi Benzine yapılacak 15 kuruşluk zam pompaya yansımayacak
Ekonomi

Benzine yapılacak 15 kuruşluk zam pompaya yansımayacak

Benzine bu geceden itibaren yapılacak zam ve LPG’de yapılacak 7 kuruşluk bir indirim fiyatlara yansımayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 19:00:00 - 2021-02-19 19:31:26
Benzine yapılacak 15 kuruşluk zam pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine yapılan zam ile birlikte LGP’ye uygulanan indirimin de fiyatlara yansıtılmayacağını duyurdu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş zam yapıldı.

Artış ve indirim fiyatlara yansımayacak

Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.

Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılırken, LPG’de de 7 kuruşluk bir indirim gerçekleştirildiği aktarıldı. Yine aynı şekilde bu indirim de fiyatlara yansıtılmayacak.

 

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